Выбираем, что подарить другу на именины®

Для каждого из нас день рождения хорошего друга – такое же важное, долгожданное и радостное событие, как и наш собственный день рождения. Этот праздник – прекрасная возможность не только весело провести время, но и дать понять своему другу, как он важен и ценен для нас, как мы благодарны ему за то, что он был с нами рядом все эти годы. Поэтому особое значение приобретает подарок другу на именины, который является не просто данью традиции, а настоящим материальным воплощением вашего отношения и ваших чувств к этому человеку.
Выбрать достойный «презент» на день рождения – задача не из легких. Нужно помнить, что подарок другу – это не то же самое, что подарки коллегам: идеальный подарок на день рождения другу должен быть индивидуальным, выражать ваше отношение к этому человеку и, самое главное, быть подобранным в соответствии с его характером, привычками, интересами. Поэтому, прежде чем покупать подарок на день рождения, ответьте на следующие вопросы:
В чем нуждается ваш друг? Когда вы выбираете подарки коллегам, вы не всегда имеете возможность подарить им что-то действительно нужное, что-то, в чем они сейчас особенно нуждаются, поскольку рамки деловых отношений не позволяют узнать человека настолько близко, чтобы быть в курсе его потребностей, желаний и стремлений. Но о вашем друге вы должны знать намного больше, не так ли? Поэтому вспомните, не говорил ли он вам о чем-то, что может помочь вам выбрать ему отличный подарок на день рождения. Вполне вероятно, он давно собирается модернизировать свой компьютер под требования новейших компьютерных игр? В таком случае видеокарта – это отличный подарок на День Рождения другу. А может быть, он уже много лет мечтает о гитаре, но никак не соберется ее купить? Естественно, в данной ситуации лучший подарок другу– та самая гитара.
Чем интересуется ваш друг? Естественно, вы знаете о хобби и увлечениях своего друга. И это может очень помочь вам при выборе подарка. Например, ваш друг занимается рукопашным боем или боксом. Подарите ему новую грушу и перчатки – отличный подарок мужчине на День Рождения, который ваш друг - рукопашник непременно оценит. А может быть, его главным увлечением является любимый автомобиль. В данном случае лучший подарок мужчине – аксессуар для его железного коня. Каким бы ни было увлечение вашего друга, подарок, связанный с его хобби, обязательно порадует его.
Каким человеком является ваш друг? Покупая подарок другу, обязательно учитывайте его возраст, социальный статус, особенности его характера и образа жизни. В противном случае можно преподнести дорогому человеку вещь, которая долгие годы будет пылиться у него на полке. Например, различные забавные подарки (компьютерная мышь с изображенной на ней женской грудью, кружка-стриптиз и т.д.) могут порадовать вашего семнадцатилетнего друга, но это не самый лучший подарок мужчине зрелого возраста. То же самое можно сказать и в отношении социального статуса и образа жизни человека: что понравится директору компании, вряд ли придется по душе свободному художнику - фрилансеру. Не забывайте и про особенности характера вашего друга. Хороший подарок мужчине – любителю приключений – сертификат на прыжок с парашютом, прагматику - полезный в хозяйстве набор инструментов, трудоголику, не мыслящему своей жизни вне работы – дорогой ежедневник.
Ответив на эти вопросы, вы сможете выбрать отличный подарок на День Рождения. Но не забывайте, что есть вещи, которые категорически нельзя дарить друзьям:
Выбрав подарок другу на день рождения, не забывайте, что ваш подарок обязательно должен сопровождаться теплыми и искренними поздравлениями и праздничным настроением.
По материалам сайта Emozzi.ua.