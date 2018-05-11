Выбираем, что подарить другу на именины®

Для каждого из нас день рождения хорошего друга – такое же важное, долгожданное и радостное событие, как и наш собственный день рождения. Этот праздник – прекрасная возможность не только весело провести время, но и дать понять своему другу, как он важен и ценен для нас, как мы благодарны ему за то, что он был с нами рядом все эти годы. Поэтому особое значение приобретает подарок другу на именины, который является не просто данью традиции, а настоящим материальным воплощением вашего отношения и ваших чувств к этому человеку.

Выбрать достойный «презент» на день рождения – задача не из легких. Нужно помнить, что подарок другу – это не то же самое, что подарки коллегам: идеальный подарок на день рождения другу должен быть индивидуальным, выражать ваше отношение к этому человеку и, самое главное, быть подобранным в соответствии с его характером, привычками, интересами. Поэтому, прежде чем покупать подарок на день рождения, ответьте на следующие вопросы:

В чем сейчас нуждается ваш друг?

Что ему интересно?

Каким человеком является ваш друг? (Каковы его характер, привычки, возраст, социальный статус и т.д.?)

В чем нуждается ваш друг? Когда вы выбираете подарки коллегам, вы не всегда имеете возможность подарить им что-то действительно нужное, что-то, в чем они сейчас особенно нуждаются, поскольку рамки деловых отношений не позволяют узнать человека настолько близко, чтобы быть в курсе его потребностей, желаний и стремлений. Но о вашем друге вы должны знать намного больше, не так ли? Поэтому вспомните, не говорил ли он вам о чем-то, что может помочь вам выбрать ему отличный подарок на день рождения. Вполне вероятно, он давно собирается модернизировать свой компьютер под требования новейших компьютерных игр? В таком случае видеокарта – это отличный подарок на День Рождения другу. А может быть, он уже много лет мечтает о гитаре, но никак не соберется ее купить? Естественно, в данной ситуации лучший подарок другу– та самая гитара.

Чем интересуется ваш друг? Естественно, вы знаете о хобби и увлечениях своего друга. И это может очень помочь вам при выборе подарка. Например, ваш друг занимается рукопашным боем или боксом. Подарите ему новую грушу и перчатки – отличный подарок мужчине на День Рождения, который ваш друг - рукопашник непременно оценит. А может быть, его главным увлечением является любимый автомобиль. В данном случае лучший подарок мужчине – аксессуар для его железного коня. Каким бы ни было увлечение вашего друга, подарок, связанный с его хобби, обязательно порадует его.

Каким человеком является ваш друг? Покупая подарок другу, обязательно учитывайте его возраст, социальный статус, особенности его характера и образа жизни. В противном случае можно преподнести дорогому человеку вещь, которая долгие годы будет пылиться у него на полке. Например, различные забавные подарки (компьютерная мышь с изображенной на ней женской грудью, кружка-стриптиз и т.д.) могут порадовать вашего семнадцатилетнего друга, но это не самый лучший подарок мужчине зрелого возраста. То же самое можно сказать и в отношении социального статуса и образа жизни человека: что понравится директору компании, вряд ли придется по душе свободному художнику - фрилансеру. Не забывайте и про особенности характера вашего друга. Хороший подарок мужчине – любителю приключений – сертификат на прыжок с парашютом, прагматику - полезный в хозяйстве набор инструментов, трудоголику, не мыслящему своей жизни вне работы – дорогой ежедневник.

Ответив на эти вопросы, вы сможете выбрать отличный подарок на День Рождения. Но не забывайте, что есть вещи, которые категорически нельзя дарить друзьям:

во-первых, ни в коем случае нельзя дарить другу ненужные и неинтересные ему вещи. Если подарки коллегам в виде бесполезных и скучных безделушек еще можно понять, то друзьям подобные презенты непростительны. Постарайтесь подарить своему другу такой подарок, который не будет пылиться на полке;

во-вторых, всегда дарите то, в чем разбираетесь. Например, если ваш друг занимается боксом – не стоит покупать ему в подарок боксерские перчатки, если вы не знаете, чем отличаются восьмиунцовые перчатки от двенадцатиунцовых и какие именно предпочитает ваш друг. Помните, что ненужный подарок - это худший подарок мужчине на день рождения, тем более вашему другу;

в-третьих, такие интимные вещи, как белье, одежда, парфюмерия – не лучший подарок мужчине на день рождения, вопреки сложившемуся мнению. Эти вещи очень индивидуальны, их сложно правильно подобрать для другого человека, даже если достаточно хорошо его знаешь.

Выбрав подарок другу на день рождения, не забывайте, что ваш подарок обязательно должен сопровождаться теплыми и искренними поздравлениями и праздничным настроением.

По материалам сайта Emozzi.ua.