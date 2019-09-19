Выездной кейтеринг: превратите свой корпоратив в настоящий праздник®

Заказывать ресторан или арендовать банкетный зал не нужно. Отметить юбилей со дня основания компании, день рождения владельца или Новый год можно в любом месте. Хоть в офисе, хоть в лесу, хоть на крыше Госпрома.

Будет интересно, вкусно и запомнится надолго. Не просто застолье с распитием алкоголя, а настоящее корпоративное мероприятие. Тимбилдинг в чистом виде. Как это сделать? Очень просто − закажите выездной кейтеринг. А мы дадим вам в этой статье несколько интересных идей.

Сладкая жизнь

Большая часть ваших сотрудников − члены тайного клуба анонимных сладкоежек. Они жить не могут без зефира, шоколада, печенья и других сладостей. Но не могут себе позволить предаться этому тайному пороку. Не потому, что денег не хватает или кондитерский отдел супермаркета находится слишком далеко. Чтобы понять настоящую причину, нужно несколько раз повторить вслух слова "фигура", "лишний вес", "здоровое питание", "калорийность". Только не делайте это в офисе. Все прекратят работать и уставятся на вас. Причем, сладкоежки не только женщины, но и мужчины. Только им еще тяжелее признаться.

Поэтому устраивайте сладкий корпоратив по любому поводу и вы не ошибетесь. Угощения будут разметать. Мероприятия не будет походить на детский праздник: сладости служат отличной закуской для коньяка, шампанского, ликеров и десертных вин.

Что заказать

Шоколадный фонтан − обязательно, тут даже говорить не о чем. Остальной ассортимент зависит от благосостояния вашего бизнеса. Если дела идут не совсем хорошо, можно ограничиться капкейками в фирменном стиле. Это такие небольшие пирожные или тортики, если объяснять простым языком.

А если у вас с доходами все в порядке, заказывайте сразу кенди бар. Это такой "сладкий стол", с огромным выбором угощений, выполненных в одном стиле. Ассортимент вам покажут на фотографиях в кейтеринговой компании.

Как в Техасе

Если устали от работы, клиентов, поставщиков − пошлите все на три буквы: BBQ. Барбекю, если говорить по-нашему. Нет, это не шашлыки. Это национальная техаская кухня. Разница в том, что, во-первых, основной вид мяса − говядина, а не свинина. А, во-вторых, мясо жарится на решетке, а не на шампурах. На самом деле, конечно, отличий еще много набегает. Но достаточно будет и этих.

Конечно, мероприятие нужно устраивать на природе. Хорошая новость: это можно делать не только летом, но и зимой. Так даже интереснее. Тепло от жаровен с углями и крепких напитков не даст замерзнуть даже самым хрупким дамам. У вас в коллективе есть вегетарианцы? Это просто еще не были ни на одном барбекю-корпоративе. Нужно иметь невероятную силу воли, чтобы отказаться от мяса на природе, на свежем воздухе, часами вдыхая пряный аромат. Ну, в крайнем случае, можно заказать пару-тройку салатов для этих бедолаг.

Что заказать

У кейтеринговой компании есть целые программы для таких случаев. Берите одну из них. Обязательно − разные виды мяса, кетчупы, горчицы и хлеб в большом количестве. Не забудьте про фуршетные закуски. Они мигом разлетаются, пока мясо жарится. Напитков придется брать очень много.

Коза ностра

Итальянская кухня − универсальное решение. Пицца, паста, маскарпоне, вермут − вот это вот все. Подойдет для всех видов корпоратива. Главное достоинство − блюда всем знакомы и всеми любимы. Вот только не нужно звонить в доставку пиццы. Еда из картонной коробки, это верный признак того, что бизнес пришел в упадок. То, что называют словом "пицца" в хорошей кейтеринговой компании, и то, что привозят курьеры из ближайшей забегаловки − это совершенно разные блюда. А если вы еще и возьмете классические итальянские напитки (кьянти, Мартини, спуманте) − ваши сотрудники запомнят торжество надолго.

Что заказать

Обязательно − сыры и салями, и фуршетные закуски в итальянском стиле. Куда уж без них. Пицца не является обязательным блюдом. Лучше присмотритесь к лазанье и равиоли. Сытно, вкусно и оригинально.

Коктейль-вечеринка

В развитых странах именно этот формат является самым популярным на корпоративах, званых обедах и благотворительных вечерах. А мы все стараемся накормить присутствующих до отвала, чтобы обязательно с горячими блюдами, даже супами. Если вы считаете свою компанию инновационной и прогрессивной, подумайте про коктейль вечеринку.

Это такой формат, где акцент сделан на напитках. А еда присутствует лишь в виде закусок. В кейтеринговой компании сразу поймут, что вы имеете в виду. Центр мероприятия − общение в группах и выступления руководства с пламенными речами. Именно то, что вы бы хотели видеть на корпоративах.

Что заказать

Обязательно − разнообразие в напитках. То есть, мероприятие должен обслуживать профессиональный бармен. Ну, вы знаете, тот парень, который умеет подбрасывать бутылки и делать не только "Кровавую мери" и "Секс на пляже". И фуршетный стол с разнообразием закусок тоже входит в обязательную программу.