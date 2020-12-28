Выходные и праздники в январе 2021: сколько будут отдыхать украинцы

28 декабря 2020 г. 16:42
Источник: Корреспондент.net
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В январе 2021 года украинцы традиционно отмечают Новый год и Рождество. Эти праздники имеют статус государственных и являются выходными днями.

Всего в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. 

Месяц начнется с трех выходных подряд – 1, 2 и 3 января в связи с празднованием Нового года.

После них наступит короткая рабочая неделя, которая продлится с 4 по 6 января. Отметим, что рабочий день в предрождественскую среду, 6 января, будет сокращен на один час.

Так как Рождество Христово попадает на четверг, 7 января, правительство распорядилось перенести рабочий день  пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.

Таким образом рождественские "каникулы" продлятся с 7 по 10 января.

 

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