Яйца-кокосы и пасхальные корзинки: в зоопарке отметили Пасху

Для кого Пасха, а для кого вдобавок еще и день рождения. Особыми подарками приветствовали вот эту самочку агути по имени Мася. Ведь ее двухлетие пришлось именно на Пасху. Имениннице презентовали пасхальную корзину с необычными яйцами, на замену которым были кокосы с фруктами и орехами внутри, которые работники зоопарка завернули в разноцветный бумагу.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Имениннице подарок пришелся по душе, Мася сначала присматривалась, принюхиваясь, потом поняла, что кокосы с начинкой и вкусности съела быстро и с аппетитом, а потом начла играть с оберткой. То есть получилось и поздравление, и угощение, и обогащение среды.

Свои пасхальные подарки получили и другие воспитанники зоопарка. Яркими пасхальными яйцами смаковали бурые капуцины, черно-бурые лисы, корсаки, носуха и вороны. В зоопарке говорят, что яйца входят в привычный рацион зверей, а вот сама подача вызвала у каждого питомца разную реакцию. Так черно-бурые лисы и вороны сразу же затянули яйца в свои тайники.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

А вот корсаки устроили целое соревнование между собой, кто же быстрее спрячет яркое угощение. Что касается бурых капуцинов, то они как обычно подошли к угощению по-особому творчески, брали сразу по несколько яиц при том, разных цветов уходили в укромное место и там буквально как люди, сначала очищали яйца от скорлупы и ели.

Традиция поздравлять животных с праздниками таким оригинальным способом в зоопарке живет уже давно. Таким образом, сотрудники обогащают среду обитания зверей и развлекают их.