Зажигательные танцы учителей: видео собрало более миллиона просмотров (видео)

Педагоги Валковского лицея имени Масельского исполнили массовый танец на выпускном под композицию "Gonna Make You Sweat".

Видео появилось в Сети 31 мая. Так, сначала на импровизированную площадку вышли всего несколько учителей, однако уже к концу танца их стало больше 20 человек.

За шесть дней ролик посмотрели больше 1,7 миллиона человек. Кроме того, запись собрала больше тысячи комментариев и 33 тысячи репостов.

"Кто сказал, что учителя не теме? Конечно - в теме!", - значится в описании под видео.