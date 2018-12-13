Здоровый релакс: для чего нужна акриловая гидромассажная ванна ®

Релакс после трудного рабочего дня – это то, чего хочет без исключения каждый. И неудивительно, ведь возможность абстрагироваться от окружающего мира и забыть о проблемах – лучшее решение для восстановления энергии и сил. Гейминг, просмотр фильмов и телешоу, чтение книг – это хоть и пассивные, но все же, требующие определенного интеллектуального напряжения, виды досуга. Соответственно, они не совсем подходят для тотального расслабления. Лучшая методика избавления от усталости – ванна с пенкой, ароматными эфирными маслами и приятной расслабляющей музыкой. А если к этому перечню добавить еще и гидромассаж, то можно и вовсе получить лучшее средство от плохого настроения, боли в мышцах и напряжения в конечностях.

Оснастить ванну или душевой уголок системой гидромассажа можно и самостоятельно, но надежнее все-таки сразу приобрести готовое решение. Купить акриловые гидромассажные ванны можно на сайте Равак.

5 причин купить ванну с гидромассажем

Несмотря на то, что скептики всячески пытаются доказать бесполезность систем гидромассажа, практика показывает абсолютно противоположный результат.

С помощью водного массажа можно привести в тонус мышцы, улучшить состояние кожи, восстановить приток крови к конечностям. Гидромассажные системы достаточно часто используются в лечебных или же реабилитационных целях – они позволяют восстановиться после травм, избавиться от последствий резких скачков веса (целлюлит, потеря эластичности кожи). Гидромассаж позволяет распрощаться с хронической усталостью. Всего нескольких сеансов домашнего водного массажа достаточно для того, чтобы восстановить запас жизненной энергии, почувствовать прилив сил и ощутить тонус в каждой клеточке тела. Гидромассажные системы способствуют повышению уровня чистоты ванны. Некоторые модели акриловых ванн с гидромассажем оснащены системами самодезинфекции, которые эффективно и достаточно быстро справляются с устранением загрязнений на акриловой поверхности. Форм-фактор гидромассажных ванн может быть самым разнообразным, поэтому устанавливать их можно даже в условиях ограниченности пространства. Естественно, речь идет об асимметричных моделях, которые, несмотря на свою вместительность, занимают минимум места. Многие гидромассажные ванны помимо массажа могут также оснащаться системами ароматерапии, хромотерапии и технологиями воспроизведения музыки или же подводной подсветки.

Гидромассажные акриловые ванны Равак – это впечатляющая функциональность, польза для здоровья и минималистичная эстетика в одном флаконе.