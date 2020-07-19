26 человек владеют половиной богатств мира

19 июля 2020 г. 15:41
Источник: Укринформ
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Состояние 26 самых богатых людей на Земле эквивалентные доходам половины населения планеты. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, посвященной годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы 18 июля.

"Несмотря на то, что разница в получаемых доходах является огромной, поскольку 26 самых богатых людей в мире имеют столько же богатства, сколько имеет половина населения мира, стоит отметить, что жизненные возможности человека зависят от таких факторов, как пол, семейное и этническое происхождение, раса и наличие инвалидности ", - сказал Гутерриш.

При этом более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях роста неравенства, констатировал генсек ООН. Единственным критерием неравенства он назвал разницу в уровне финансового благополучия.

"Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения", - отметил Гутерриш.

По его словам, из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, в связи с чем ухудшается физическое и психическое здоровье людей.

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