АМКУ оштрафовал украинского мобильного оператора «Киевстар»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал одного из мобильных операторов в Украине – компанию Киевстар на сумму 54,4 тысячи гривен, сообщается на сайте АМКУ.

ПАО «Киевстар» оштрафовано на 54 тысячи 400 гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренное пунктом 13 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» за непредоставление информации Антимонопольному комитету Украины по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок, сообщается в информации на сайте АМКУ 24 ноября.