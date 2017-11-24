АМКУ оштрафовал украинского мобильного оператора «Киевстар»

24 ноября 2017 г. 17:23
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал одного из мобильных операторов в Украине – компанию Киевстар на сумму 54,4 тысячи гривен, сообщается на сайте АМКУ.

ПАО «Киевстар» оштрафовано на 54 тысячи 400 гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренное пунктом 13 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» за непредоставление информации Антимонопольному комитету Украины по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок, сообщается в информации на сайте АМКУ 24 ноября.

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