"Золотые" авокадо, кокосы и манго: обитателям Харьковского зоопарка покупают фрукты по ценам, завышенным в 3 раза

13 февраля 2019 г. 19:20
Автор: Марина Николаева
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Первое, что бросается в глаза при просмотре тендерных условий поставок - роскошное меню жителей харьковского зверинца, которые, судя по документам, сотнями килограммов едят авокадо, кокосы, манго и ежевику с малиной.

Но когда перечисляются цены, по которым были закуплены фрукты и ягоды, оказывается, что даже обычные яблоки - совсем не обычные, и что цена на них выше, чем в элитных магазинах.

Игорь Черняк, Харьковский антикоррупционный центр

Ті ціни, які ми побачили, вони нас просто шокували: виноград - 270 гривень за килограм, персики -  150 гривень, мандарини - 95, яблука – 35. Всі ці ціни - вони мінімум в три раза завищені

Общая сумма скандального договора - 3 миллиона 200 тысяч гривен.

Тендер выиграла давний фаворит КП "Харьковский зоопарк" предприниматель Владлена Марченко, которая, судя по тендерной истории, выиграла договоров на 23 миллиона, половина из которых - с зоопарком, а также попадала в поле зрения Антимонопольного комитета из-за несоблюдения правил конкуренции.

На этот раз у Марченко, несмотря на интересный тендер, был только один конкурент, и тот - с  более высокой ценой.

Получить комментарий Владлены Марченко не удалось, указанный контактный телефон не отвечает.

Что касаемо зоопарка, то в пресс-службе заявили, что всю ответственность за условия торгов они с себя снимают, ведь – дальше цитата: "процедура с момента анонсирования закупок до фактического заключения договоров реализуется в соответствии с Законом Украины о государственных закупках. Зоопарк не является заинтересованным лицом . Мы можем заключать договоры только с кандидатом, которого выбрала система Прозорро ". Конец цитаты.

При этом в зоопарке сообщили, что сейчас с поставщиком ведутся переговоры по снижению цены. Напомню, сейчас Харьковской зоопарк является наиболее затратным объектом в истории капитальных затрат из бюджета города.

 

Видео: 

Обитателям Харьковского зоопарка покупают фрукты по ценам, завышенным в 3 раза -13.02.2019

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