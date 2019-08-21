 

"Автор проекта - тот, кто делает фонтаны": Кернес - о строительстве фонтана с обезьянами

21 августа 2019 г. 10:20
Автор: Андрей Несмиян
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Сегодня, 21 августа, началась сессия Харьковского городского совета.

В числе первых ее решений были приняты поправки к бюджету - на сессии выделили 20,8 милионов на жилье для ветеранов АТО и 52,9 миллиона на зарплаты сотрудникам КП.

Затем депутаты перешли к строительству фонтана с обезьянами в парке Шевченко, который в последнее время вызвал массу вопросов как у представителей Харьковского антикоррупционного центра, так и у простых горожан.

На заседании депутат горсовета Игорь Черняк поинтересовался у мэра, кто автор этого проекта.

На что Геннадий Кернес ответил: «Автор этого проекта - это те, кто делает фонтаны. Это решение принято давно».

Также Кернес пояснил, что поскольку рядом с фонтаном находится городской зоопарк, поэтому и был выбран такой проект.

 

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