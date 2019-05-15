Бизнесмен много лет не платил за использование земли

15 мая 2019 г. 13:26
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Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском о взыскании средств за пользование землей под недвижимостью с владельца автомойки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

По данным ведомства, в 2007 году здание автомойки приобрел харьковчанин, но за 12 лет не принял никаких мер по оформлению прав на земельный участок под автомойкой.

Поэтому средства за пользование участком в местный бюджет не поступали. Только за последние 2 года горбюджет недополучил более 500 тысяч гривен.

Сейчас по иску прокуратуры районным судом открыто производство по делу.

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