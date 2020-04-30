Более 5 миллионов ущерба: дело группы «черных лесорубов» направлено в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 5-ти участников организованной преступной группы, которые незаконно вырубали деревья в Змиевском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, группу злоумышленников разоблачили на горячем во время масштабной вырубки леса в ноябре 2019 года.

По данным прокуратуры, пять человек во главе с одним из предпринимателей Харькова в течение 2019 года осуществляли массовую вырубку леса на территории Змиевского района Харьковской области.

Злоумышленники имели профессиональное оборудование (бензопилы, специально оборудованные грузовые автомобили).

При этом они вырубали только ценные породы деревьев - дубы и ясени.

Незаконно вырубленный лес хранился и реализовывался в Харькове.

Кроме того, во время проведения обыска по месту жительства у одного из фигурантов правоохранители обнаружили два пистолета и гранату.

В ходе следствия установлено, что действуя в составе организованной группы, «черные лесорубы» совершали незаконную порубку защитных лесонасаждений на территории Змиевского района области в течение 2018-2019 годов.

Действия злоумышленников повлекли убытки государству в лице регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» и Генеевскому сельскому совету Змиевского района на общую сумму 5300000 гривен.

Сейчас обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в Змиевской районный суд Харьковской области, в отношении 37-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозка и сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенном организованной группой, повторно);

43-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозка и сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенном организованной группой, повторно);

37-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, хранение и сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенных организованной группой, повторно);

35-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях и сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенном организованной группой, повторно);

39-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенном организованной группой, повторно, и приобретение и хранение взрывных устройств и огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.