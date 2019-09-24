"Царицу полей" на Харьковщине убрали раньше срока

Собирать урожай кукурузы в Харьковской области, в селе Перекоп, в этом году начали раньше, чем обычно. Причина этого - достаточно жаркое и засушливое лето, говорит гендиректор агрофирмы Сергей Байрачный и добавляет - несмотря на то, что цены на культуру упали почти на 30% по сравнению с прошлым годом, сажали ее, так как имели стратегический план уже на следующий год посадить сою, которая хорошо растет именно на тех плантациях, которые ранее были засажены кукурузой.

Сергей Байрачный, гендиректор агрофирмы

Кукурудзу збираємо вчасно, навіть раніше всіх строків, які були раніше, через те, що була спека, і кукурудза дозріла вчасно і навіть передчасно. Тут ця культура є, бо ми дотримуємося сівозміни, а сівозміною в нашій зоні має бути кукурудза. Вона добрий попередник для таких культур як соя. А соя теж рентабельна культура.

Несмотря на это убытков в этом году точно не понесут, уверяет директор по производству отделения "Перекоп" Петр Лысенко, хотя пока собрали только половину кукурузы на его участке, но урожайность здесь уже почти вдвое выше, чем на окружающих полях.

Петр Лысенко, директор отделения "Перекоп"

Ми сьогодні практично скоро дійдемо до екватора - до половини, на відділенні у нас 950 гектарів кукурудзи, і сьогодні буде екватор. І от на ранок на сьогоднішній день - 77 центнерів ми збираємо з гектару. По цьому році ми, скажемо, хвастати не будемо, це урожай непоганий. Коли поряд буває і 40 і 45 центнерів.

Комбайнер-механизатор с почти 40-летним стажем Сергей Безбородов собирает урожай на новом комбайне. За свою жизнь успел поработать и на советской технике, и на импортной. Объясняет - сегодня машины и оснащены комфортнее, и главное - работают гораздо эффективнее.

Сергей Безбородов, комбайнер-механизатор

І в кабіні кондиціонер, і літом не жарко, і кабіна герметична, і обзор більший, в порівнянні з "Донами", "Нивами" - це небо і земля. Ротор вращається 470 оборотів в минуту - і він вибиває зерно, зерно просипається на решето і йде в очистку на бункер. А качан і бадилка викидається через різку і подрібнюється

Затем обмолоченное зерно комбайн сбрасывает в машины, а измельченные початки и ботву - прямо на землю,- на следующий год они станут своего рода биоудобрением для других культур. Напомним, что согласно сообщениям Министерства аграрной политики и продовольствия, несмотря на жаркое лето, в Украине в этом году собрали 3600000 тонн кукурузы, что на 12% выше прогнозируемого урожая.

