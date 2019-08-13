Цены на помидоры установили исторический антирекорд

20, 25 или даже 30 гривен сегодня придется выложить из кошелька за килограмм грунтовых помидоров. Они в этом году возглавили так называемый антирекорд стоимости среди овощей. Не уменьшает ценник даже окончание летнего сезона. Ведь именно в августе обычно продавцы просили меньше денег, чем давали возможность покупателям сделать достаточно консервации на зиму.

Владимир, продавец:

Если хороший товар, в смысле, имеет более кондицию, то помидоры - 20, 25. Если уже кондиция похуже и подрибнее, то тут всё зависит от качества, от цвета, твердости и сорта. Меньше стало, люди перестали, берут не по килограмму - уже по полкило берут, уже мало берут.

Домохозяйка Светлана пришла на рынок, чтобы еще раз сравнить цены. Надеется, что они хоть немного поползут вниз. Хотя верит в это слабо, поэтому уже успела сделать небольшое количество консервации.

Светлана, покупательница:

В том году я делала 15 баночек, в этом году я сделала 8. Решили по семейному бюджету. Нам на районе привозили по 15 гривен. Ну, они там … ну, это тоже дорого. В том году я брала по 6 на консервацию. А в этом году – 15.

Большинство продавцов на рынке говорят: в этом году на урожай томатов негативно повлияла погода. Ведь постоянные колебания температур, которые этим летом можно было почувствовать несколько раз, не дали возможности выращивать этот овощ в благоприятных для него условиях. Поэтому - урожай небольшой.

Светлана, продавщица:

Та, конечно, вот это вот попеклось много помидор, то, что холодно было, ночи холодные, конечно. Ну, ничего. Всё равно ж берут – кушать-то надо каждый день в городе, это у нас ладно там … пошел: мясо свое, яичко свое, а в городе все надо, даже часнычок, и тот купить надо.

Продавщица Нина привезла помидоры со своего огорода. Минимальная стоимость ее овощей стартует от 20 гривен за килограмм. Объясняет - много денег тратит на дорогу из пригорода, а вот на погоду не жалуется.

Нина, продавщица:

Не жалуюсь на врожай, слава богу. Коли руки приложиш, тоді і врожай. А як рук не приложиш - нема нічого. - В вас урожай гарний? - Ну, я радуюсь, тільки чи дозріє помідор, бо ночі холодні стали, а днем дуже жарко. Я їх пообрізала, ну, не знаю, як воно це все буде.

Подорожание томатов и других сезонных овощей больше чем в два, а то и в три раза для экономистов достаточно ожидаемо. Объясняют тем, что в Украине рыночная среда до сих пор устойчиво не развилась.

Сергей Беренда, экономист:

На заході цю проблему вирішили ще 100 років назад. Коли ринок, наприклад, цієї культури чи овочів взагалі - він є прозорим. Всі розуміють, хто скільки виробляє, є велика кількість спостережень врожайності. Наприклад, за 10 - 20 років. Ми знаємо, яка кількість опадів, яка кількість сонячних днів, яка кількість шкідників. Тобто є якась прогнозованість, яким буде рік з точки зору врожайності.

Также, отмечает экономист Сергей Беренда, из-за того, что продавцы не уверены в получении ожидаемого дохода - снижается и объем выращивания. Поэтому если в следующем году цена на овощи уменьшится, это в дальнейшем может создать ряд проблем для производителей.