 

Часть Московского проспекта до середины октября перекроют для транспорта

22 сентября 2019 г. 10:22
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23 сентября с 8:00 до 20:00 16 октября будет запрещено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет  по ул. Мира.

Автобусы некоторых маршрутов будут объезжать закрытый участок следующим образом: 

№9э: - ул. Плиточная - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля и далее по маршруту;

№121э: - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и далее по маршруту;

№137э: - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и далее по маршруту;

№147э: - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля и далее по маршруту;

№261э: - ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский - ул. Плиточная - и далее по маршруту;

№262э: - ул. Зубарева - ул. Грицевца - ул. Луи Пастера - ул. Плиточная - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - пр. Московский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева.

Кроме того, на время работ будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до разворотного круга «м/р «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».

Троллейбусы №7, 45 и 46 ходить не будут. 

 

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