«Черная» бухгалтерия и «серый» импорт. На Харьковщине разоблачили масштабный сбыт нелегального товара (видео)

В Харькове правоохранители разоблачили схему масштабной доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время обысков на рынке «Барабашово» и других объектах пограничники обнаружили десятки тонн товаров, «черную» бухгалтерию, немалые суммы в гривнах и долларах США.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

В ходе производства установлено, что группа злоумышленников организовала в Харькове схему доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов.

Кроме этого, согласно схеме часть товаров брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой «серой схеме» с уклонением от уплаты налогов. В дальнейшем такие товары реализовывались на торговых площадках Украины или снова перемещались в РФ, минуя таможенный контроль.

Таким образом осуществлялось уклоненине от уплаты в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Правоохранители провели на территории складских помещений ТЦ «Барабашово », офисов, а также отдельных жилых и складских помещений в Харькове ряд обысков.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 60 тонн товаров народного потребления на общую сумму 117 миллионов гривен, «черную» бухгалтерию, средства в рублях и долларах США, эквивалент которых составил около 2 миллионов гривен, и другие доказательства, касающиеся этого уголовного дела.