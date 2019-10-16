Чиновника ГУ Госгеокадастра области подозревают в незаконной передаче земли почти на 400 тысяч гривен

Экс-заместителю начальника управления Госкомзема в Харькове, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, отметив, что сейчас подозреваемый занимает должность начальника отдела в Харькове главного управления Госгеокадастра в Харьковской области.

По данным следствия, в феврале 2010 года начальник отдела подписал положительное заключение по проекту землеустройства по отводу двух земельных участков для строительства жилого дома и садоводства в собственность частному лицу общей площадью 0,22 га, что в дальнейшем стало основанием для передачи указанных земель в частную собственность.

При этом эти земли фактически является государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании Государственного предприятия «Харьковская лесная научно-исследовательская станция».

Рыночная стоимость незаконно отчужденных земель составляет почти 400 тысяч гривен. Таким образом, действия чиновника привели к выбытию из государственной собственности земельных участков лесного фонда.

Также прокуратура представила ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и об отстранении указанного чиновника от должности.

Кроме того, для обеспечения иска на указанный земельный участок судом уже наложен арест.

Иск прокуратуры сейчас находится на рассмотрении суда.