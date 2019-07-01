Чиновника Минобороны подозревают в хищении средств ГП "Антонов"

В Украине разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия «Антонов».

Присвоение происходило путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт.

На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам, отметили в СБУ.

В результате этого стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесены убытки на сумму свыше пяти миллионов гривен.

Уголовное производство было открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По делу был проведен ряд обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.

Также были найдены записи «черной» бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одну из стран Западной Европы.

Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также правоохранители проверяют на возможную причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.