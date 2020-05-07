Чиновнику Харьковской таможни, подозреваемому в халатности на 1,6 млн. гривен, избрали меру пресечения

Заместителю начальника Харьковской таможни ГФС, подозреваемому в нанесении государству ущерба на сумму более 1600000 гривен, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности сроком на два месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, чиновника подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Ранее, в январе 2018 года, в ходе проверки должностные лица таможни выявили нарушения требований Таможенного кодекса Украины.

Декларант заявил ложные сведения относительно кода товара согласно УКТ ВЭД, чтобы уклониться от уплаты пошлины более 540 тысяч гривен за ввезенный им товар - оборудование для обработки МДФ-плит.

В соответствии с требованиями таможенного кодекса Украины должностное лицо обязано в течение 6 месяцев со дня выявления факта нарушения таможенных правил составить протокол о нарушении таможенных правил в отношении указанного декларанта по ч. 1 ст. 485 ТК Украины и применить к нему штрафные санкции в размере 300% от суммы ущерба - свыше 540 тысяч гривен, чего сделано не было.

Таким образом, действия служащего нанесли государству ущерб на сумму свыше 1600000 гривен, что является тяжкими последствиями.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.