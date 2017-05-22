Что будет с ценами на жилье в Харькове? Эксперты озвучили прогноз на 2017 год

Цены на вторичном рынке недвижимости постепенно снижаются – о таких тенденциях в Украине говорят эксперты. Наибольшее падение стоимости «вторички» в долларах наблюдалось три года назад, после огромного скачка валютного курса, рассказывают специалисты, сейчас ситуация более стабильная, но медленное снижение цен продолжается. В среднем, цена по Харькову за вторичное жилье эконом-класса – около 600 долларов за квадратный метр, отмечают агенты по продаже недвижимости, но есть – еще дешевле.

Светлана Якимова, специалист по недвижимости:

Мы можем видеть и цену 400 долларов за квадратный метр, иногда и ниже, это касается старого фонда, так называемых «хрущевок», окраины города, там можно наблюдать и более низкую цену.

Падение цен в валюте на вторичное жилье специалисты связывают, прежде всего, с развитием строительства в городах-миллионниках и общей экономической ситуацией в стране. Покупательская способность большинства украинцев снизилась, отмечают эксперты, поэтому люди считают более выгодным потратить накопленные в течение многих лет средства на квартиру в новом жилом доме, нежели в уже давно построенном. В данный момент, приводят статистику агенты, стоимость однокомнатной квартиры в новострое приблизительно равна цене квартиры в харьковской пятиэтажке или высотке, возведенной несколько десятков лет назад – в среднем это около 16 тысяч долларов. Чаще всего харьковчане покупают двухкомнатные квартиры эконом-класса в спальных районах – Салтовка, Алексеевка и Новые дома. Однако, вместе с тем, несмотря на высокие цены в валюте, в Харькове немного вырос спрос на элитную «первичку».

Светлана Якимова, специалист по недвижимости:

Когда здание построено, там уже практически нечего продавать, там же все куплено на стадии инвестирования. Несмотря на то, что цена самая высокая и выше той, которую имеем на вторичном рынке, с чем я это связываю. у людей, у которых средние и выше доходы, к сожалению, нет больше возможности инвестировать в нашей стране свои средства. Банки, сами понимаете, подводят.

Цены в долларах на «вторичку» снизятся до конца 2017-гоприблизительно еще на 5-6 процентов, прогнозируют эксперты. А вот рынок первичной недвижимости скорее замрет.

Юрий Пита, Президент АСНУ:

Первичный рынок будет бороться за инвестора, не будут уже цены опускаться сильно. Недорогие предложения, скоре всего, будут появляться в таких уже знаете пригородных – Киевская область, Харьковская и Днепропетровская область, где застройщики начинают осваивать земельные участки.

Тем временем, аренда квартир может ближе к концу года даже подорожать, если снова начнется повышение коммунальных тарифов, говорят агенты по продаже недвижимости. Сейчас – это основной фактор, который влияет на оплату за сьем жилья.

Юрий Пита, Президент АСНУ:

«Комуналка» выросла, соответственно за счет «коммуналки» аренда и повысилась, но это не для собственника-арендодателя, а для арендатора – то есть эти деньги получают коммунальные службы.

Кроме того, в 2017-м постепенно повышается спрос на ипотечное кредитование, рассказывают агенты. Поскольку некоторые банки, которые смогли пережить кризис, начали предоставлять инвесторам более выгодные предложения по рассрочке, чем застройщики.