Дело о злоупотреблениях при установке освещения на домах на проспекте Гагарина: более 800 тысяч гривен ущерба

Правоохранители Харьковской области сообщили о подозрении организатору группы по делу о завладении более 800 тысячами гривен при установке освещения на проспекте Гагарина.

Подозрение фигуранту обьявлено по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой и внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, совершенного организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2019 году 40-летний харьковчанин создал и возглавил организованную группу для завладения бюджетными средствами при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в Харькове.

В состав группы он привлек одного из заместителей директора Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета и директора общества с ограниченной ответственностью.

При проведении закупки услуг по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на проспекте Гагарина, по согласованию с членами организованной группы, чиновник принял решение о заключении договора на выполнение указанных работ с ООО.

Организатор преступной группы, фактически управляя деятельностью ООО, организовал покупку вместо указанного в документах электроосветительного оборудования определенной марки, электроосветительное оборудование другой марки по более низкой стоимости, которое и было установлено на домах.

Указанный директор ООО внес заведомо ложные сведения в акты выполненных работ о наименовании изделий, использованных для устройства подсветки, и их стоимость.

Чиновник Харьковского городского совета, действуя в составе организованной группы, от имени Департамента принял указанные работы по ремонту, подписав соответствующие документы, и подтвердил факт установления на доме электроосветительного оборудования определенной марки.

Вследствие этого были избыточно перечислены на расчетный счет предприятия-подрядчика бюджетные средства Харьковского городского совета в размере более 800 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о подозрении двум фигурантам указанного уголовного производства - одному из заместителей директора Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц и служебного подлога (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) и директору ООО в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным повторно по предварительному сговору группой лиц, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений).

Решаются вопросы об избрании организатору группы пресечения и сообщения о новом подозрении другим участникам организованной группы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

