Депутаты горсовета выделили 12 миллионов на Алексеевское депо

Соответствующее решение было принято сегодня, 8 ноября, на сессии горсовета.

На строительство электродепо «Алексеевское» с соединительной веткой к третьей линии Харьковского метрополитена выделено 12 млн гривен.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, внесение изменений в бюджет города Харькова на 2017 год связано с выделением субвенции из государственного бюджета на осуществление мероприятий по социально- экономическому развитию отдельных территорий в сумме 54,3 млн грн.