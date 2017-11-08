Депутаты горсовета выделили 12 миллионов на Алексеевское депо

08 ноября 2017 г. 10:56
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Соответствующее решение было принято сегодня, 8 ноября, на сессии горсовета.

На строительство электродепо «Алексеевское» с соединительной веткой к третьей линии Харьковского метрополитена выделено 12 млн гривен.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, внесение изменений в бюджет города Харькова на 2017 год связано с выделением субвенции из государственного бюджета на осуществление мероприятий по социально- экономическому развитию отдельных территорий в сумме 54,3 млн грн.

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