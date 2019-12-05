Депутаты облсовета поддержали Президента Украины по введению рынка земли

05 декабря 2019 г. 15:05
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Депутаты облсовета на сегодняшней сессии поддержали Президента Украины в вопросе введения рынка земли.

Свои предложения к законопроекту № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» депутаты облсовета оформили в ходе сессии 5 декабря, передает пресс-служба ХОГА.

«В своем обращении депутатский корпус выразил всестороннюю поддержку Президенту в намерениях восстановления экономики, создания справедливой и  конкурентной среды для бизнеса, в том числе и для аграрного сектора экономики», - говорится в сообщении.

При этом депутаты областного совета считают, что для того, чтобы закон об обращении земель действительно создавал условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса, к законопроекту необходимо внести определенные правки. 

В частности, депутаты поддерживают позицию Президента о проведении общенационального референдума, исключительно после которого будет разрешен допуск иностранцев на рынок земли, отметили в ХОГА.

«Призываем Вас приложить максимум усилий для учета поправок, что, наконец, создаст условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса в Украине», - говорится в обращении Харьковского областного совета к Президенту Украины.

 

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