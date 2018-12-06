Депутаты приняли областной бюджет на 2019 год

Документ утвердили в защищенных статьях.

Соответствующее решение приняли на заседании сессии областного совета 6 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Принятие бюджета позволит в нормальном плановом режиме обеспечить жизнь области на следующий год», - отметила глава ХОГА Юлия Светличная.

По словам директора Департамента финансов ХОГА Сергей Овсянникова, проект бюджета на 2019 год был разработан на основе показателей, которые были доведены после первого чтения государственного бюджета. В бюджете отражены расходы только на защищенные статьи: зарплата, медикаменты, энергоносители. В соответствии с ними бюджетные учреждения должны начать новый год уже с новой минимальной зарплатой, которая должна составлять 4173 грн, и новыми социальными стандартами.

При этом, отдельно из бюджета будут выделены средства на первый квартал для реализации некоторых мероприятий областных программ. В частности, средства выделены для оказания материальной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в затруднительном положении, льготной перевозки студентов в метрополитене, проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований, поддержки театров, ансамблей, концертных организаций и детско-юношеских спортивных школ.

Такие точечные выделения осуществляются для того, чтобы управления и департаменты в рамках программ, действующих на 2019-й, могли начать бюджетный год нормально.

В дальнейшем в бюджет-2019 будут вноситься изменения.