Депутаты утвердили областной бюджет-2018

В бюджете-2018 предусмотрено более 76,5 млн грн на реализацию необходимых мероприятий отдельных региональных программ, сообщили в пресс-службе ХОГА.

В частности, по Программе развития образования «Новое образовательное пространство Харьковской области» продолжат компенсировать 50% стоимости льготного проезда в харьковском метрополитене студентов вузов, находящихся в областной собственности (на эти цели предусмотрено почти 480 тыс. грн). Продолжат финансировать и выплату областных стипендий.

На реализацию мероприятий Комплексной программы социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы предусмотрели почти 11,9 млн грн.

В рамках реализации областных программ также почти 26,3 млн грн направят на финансовую поддержку детско-юношеских спортшкол и физкультурно-спортивных обществ, около 1,8 млн грн - на организацию спасения на воде. Заложены и необходимые средства на поддержку работы коммунальных предприятий и проведение презентационных, выставочных и других мероприятий и т.п.

Резервный фонд областного бюджета утвержден в сумме 128 млн грн - эти средства могут направлять на капитальные расходы на основании распоряжений председателя ХОГА с последующим утверждением на сессии облсовета.

В утвержденном сессией областного совета документе доходы бюджета сформированы в объеме более 13,8 млрд грн. Расходная часть равна доходной.

Сергей Овсянников пояснил, что изменения в областной бюджет внесут на сессии облсовета, которая будет созвана после принятия во втором чтении государственного бюджета 2018 года.