 

Директора фирмы подозревают в присвоении более 600 тысяч на ремонте дороги

21 октября 2019 г. 14:12
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Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении директору частного предприятия в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах  - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в 2017 году руководство одного из частных предприятий присвоило денежные средства при проведении работ по строительству и ремонту дороги общего пользования государственного значения Краснокутск-Богодухов.

Было установлено, что на данном участке дороги имеется несоответствие толщины верхнего слоя покрытия и отсутствует выравнивающий слой из щебня. Тем самым государству был причинен ущерб на сумму 625 148 гривен.

По делу были проведены осмотры дороги, а также судебно-экономическая, строительно-техническая и дорожно-техническая экспертизы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
 

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