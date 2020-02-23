Директора завода концерна "Укроборонпром" задержали на взятке в 5 тысяч долларов

23 февраля 2020 г. 16:16
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Сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в 5 тысяч долларов директора государственного предприятия «Шосткинский государственный завод «Звезда», входящего в состав ГК "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

«21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия «Шосткинский казенный завод Звезда», - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК «Укроборонпром».

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, денежные средства - неправомерную выгоду, правоохранители изъяли.

 

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