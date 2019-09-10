 

Директору одного из предприятий "Укроборонпрома" подозревают в растрате почти 1 миллиона гривен

10 сентября 2019 г. 20:30
Источник: Интерфакс-Украина
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Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн из госбюджета директору государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром".

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Министерству обороны было направлено более 917 тыс. грн, которые предназначались на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для ВСУ.

"Военной прокуратурой Сумского гарнизона сообщено о подозрении директору ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", который входит в состав ГК "Укроборонпром" и директору частного общества в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются дальнейшие следственные (розыскные) действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других лиц, причастных к его совершению.

 

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