Директору товарной биржи грозит тюрьма за служебные махинации

Прокуратура сообщила о подозрении директору товарной биржи в занижении реальной стоимости базы отдыха.

Как сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры, 37-летней женщине инкриминируется служебный подлог, а также злоупотребление своими полномочиями оценщиком, повлекшее тяжкие последствия.

Так, речь идет о базе отдыха на берегу водохранилища в Старом Салтове. Рекреационный комплекс предназначался для оздоровления работников предприятия «Горэлектротранс» и находился в собственности территориальной громады города. В феврале 2016 года горсовет передал комплекс из более чем 60 домиков в аренду частной фирме.

Через полгода чиновники решили продать базу отдыха арендатору. За имущество ООО заплатило больше 2,5 миллионов гривен с НДС. По данным следствия, оценщик значительно занизила стоимость рекреационного комплекса. На момент передачи имущества в аренду оно оценивалось в 3,9 миллионов, а при продаже оценка без НДС составила чуть более 2 миллионов.

При этом, по выводам экспертов, рыночная стоимость базы на момент приватизации составляла 5,8 миллионов, то есть реальную цену комплекса сознательно занизили почти в три раза. Ложные сведения подозреваемая внесла в отчет об оценке имущества. Документ передали в профильное управление горсовета для подтверждения стоимости недвижимости при продаже.

Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным решения о приватизации базы отдыха и признании недействительным договора купли-продажи. Дело находится в стадии апелляционного обжалования.

