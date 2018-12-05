До конца года украинцы могут использовать налоговую скидку за прошлый год - ГФС

Чтобы вернуть часть налога на доходы физических лиц, уплаченного с заработной платы, можно воспользоваться правом на налоговую скидку согласно ст. 166 Налогового кодекса Украины.

Об этом в рамках проведения Всеукраинской недели права сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Налоговая скидка для физических лиц - это документально подтвержденная сумма расходов налогоплательщика - резидента в связи с приобретением товаров, работ, услуг у резидентов - физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам отчетного года в виде заработной платы.

Перечень расходов, которые разрешено включить в налоговую скидку, определен в п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса.

Чтобы воспользоваться правом на налоговую скидку по итогам 2017 года, необходимо до конца текущего года предоставить годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган по месту регистрации гражданина.

Также налогоплательщики могут заполнить и направить соответствующую декларацию через Интернет. Правда, для этого плательщику нужно иметь электронный ключ цифровой подписи и соответствующее программное обеспечение.

Сумма, которая должна быть возвращена плательщику, зачисляется на его банковский счет, открытый в любом коммерческом банке в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.

Если налогоплательщик до конца налогового года не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам прошлого года, данное право на следующие налоговые годы не переносится.