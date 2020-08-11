«Драгоценный» ремонт: Харьковскую набережную ремонтируют по завышенным ценам – ХАЦ

Департамент коммунального хозяйства заключил 6 августа договор с ООО "Укрспецреставрация" по капитальному ремонту Харьковской набережной вдоль правого берега реки Харьков (от пер. Подольского до ул. Университетской) на 18600000 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

В рамках ремонта должны сделать систему электроснабжения, заменить асфальтобетонное покрытие на новые тротуары из гранитной плитки и установить 26 скамеек и 50 урн.

Система электроснабжения будет стоить 10600000 гривен.

Как отметили антикоррупционеры, в смете ремонта на некоторые позиции можно увидеть существенное завышение цен.

Например, песок покупают по 575,37 грн. за 1 куб.м.

"Рыночная цена песка вдвое дешевле", - отметили в ХАЦ, утверждая, что только на закупке песка переплата составит 150-200 тысяч гривен.

За щебень (фракция 20-40 мм) планируют платить по 1374,6 грн. за куб.м.

"Для сравнения: в Мерефе покупают щебень до 1000 грн / куб.м.

Изменение асфальтового покрытия на гранитное обойдется в 3400000 гривен. Заменить должны тротуар площадью 566 кв.м.

Реконструкция гранитных плит обойдется от 2704 грн. в 3274 грн. за 1 кв.м. общей стоимостью 1,64 млн.грн. 78 метров гранитного бордюра обойдется в 101 тыс. (1294,3 грн. За 1 м.)", - говорится в сообщении Харьковского антикоррупционного центра.

Также, по информации ХАЦ, 50 антивандальных урн обойдутся в 170 тысяч гривен. Одна урна стоит 3400 грн.

«В этом году тот же Департамент коммунального хозяйства устанавливает урны стоимостью 900-1500 грн. в разных скверах и парках города. Есть скверы и парки, где стоимость урн достигает и 4 тысяч за 1 штуку», - отмечает ХАЦ, добавив, что 26 парковых скамеек (длина - 2 м.) обойдутся в 502,6 тыс. (Одна парковая скамейка будет стоить 19,3 тыс.).

«Подобные парковые скамейки можно найти стоимостью 4,5-6 тыс. гривен», – отмечают харьковские антикоррупционеры.

Таким образом, по данным ХАЦ, горсовет переплатил при ремонте набережной за стройматериалы, скамейки и урны более 200 тысяч гривен.