Два миллиона евро – на очередной фонтан: довольны ли харьковчане затратами города на реконструкцию сада Шевченко?

О желании городских властей оплатить колоссальную сумму на ремонт старого центрального фонтана сада Шевченко стало известно из данных на сайте Прозорро. В условиях тендера говорится о намерении провести проектные и демонтажные работы, заменить трубы, сделать новую гидроизоляцию, установить новые светильники, системы фильтрации, подачи воды и дезинфекции, покрытие из гранита и тому подобное.

Хотя в 2015 году этот фонтан был реконструирован за деньги компании «Рошен».

И только через пять лет в мэрии за новый ремонт решили выложить более чем 2 миллиона евро. Именно столько стоила реконструкция жемчужины Рима - известного на весь мир фонтана Треви, сравнивают уровень расходов в Харьковском антикоррупционном центре.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Реконструкция старого фонтана в Саду Шевченко будет стоить до 69 миллионов гривен. Это такая же сумма, которая потрачена на реконструкцию известного фонтана Треви в Риме. При том, что в Риме фонтан делался за спонсорские деньги, а не за деньги городского бюджета. У нас же это, как обычно, - из городского бюджета, по двойной, тройной смете. И фонтан будет - обычный фонтан, вообще не понятно, зачем им там, когда еще есть масса других фонтанов рядом.

Это фактически второй «фонтанный» скандал в Харькове - после обезьяньего «шедевра» рядом, который был открыт ко Дню города. Вероятно, его цена также более 50 миллионов - такая цифра, указана в Прозорро, и его внешний вид вызвал немалое возмущение в соцсетях.

Но у посетителей ни внешний вид, ни суммы не вызывают негативной реакции. Они изменениями восхищены, и то, что это все оплачено из их карманов, почти не смущает.

Татьяна Михайловна

Вообще-то дороговато, но сейчас все дорого: но я помню, что тут было в 60-е, потом в 70-е, какое безобразие началось в 90-е-2000-е и какая красота сейчас.

Надо какой-то процент, но надо и еще на что-то другое, у нас дворы, дороги и ветхий фонд, на благоустройство нужно выделять. Город преображать обязательно нужно, и это видно, но какой процент, не задумывались…

Между тем расходы на реконструкцию сада Шевченко уже достигли почти миллиарда гривен. Самый дорогой и не менее обсуждаемый объект - Каскад.

Вопреки мнению харьковчан, представители городской власти без обсуждения с общественностью поменяли проект реконструкции и решили вместо фонтана сделать лестницу. Одним из аргументов было удешевление реконструкции.

Но, как показывают цифры, сэкономить не удалось, а вот визитку города - Каскад - Харьков потерял. И многие горожане за ним скучают.

С одной стороны нравится, а с другой стороны непривычно - мы привыкли, что водичка бежит.

Старый поинтереснее был - Жалко воды? - Жалковато, хотя по конфигурации - интересно.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

К сожалению, в Харькове не работают сервисы связи общества с городской властью, сервис петиций заблокирован со стороны горисполкома, и масса харьковчан, которые были против, потому что Каскад был фишкой Харькова, но это не получилось, потому что никто не хочет слушать харьковчан! Сначала, по проекту, должна была оставаться вода, потом в процессе реконструкции ее там не стало. Большинство харьковчан, думаю, было за воду, никто ни к кому не прислушался, фактически одна из изюминок была утрачена, и может в будущем новый городской совет в будущем будет вынужден опять переделывать каскад, чтобы вернуть воду.

А вот еще одну проблему Каскада даже новая власть не сможет решить. Ранее он был смотровой площадкой, с которой было видно полгорода, а сейчас - только новенькую многоэтажку, которую строит фаворит городских тендеров.