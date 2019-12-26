Двое харьковчан пойдут под суд за продажу чужой квартиры

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего и 55-летнего харьковчан, которые незаконно завладели двухкомнатной квартирой в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Их обвиняют в использовании заведомо поддельного документа, а также мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц - по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Как установлено следствием, в конце 2016 сообщники незаконно завладели неприватизированной двухкомнатной квартирой. Злоумышленники воспользовались временным отсутствием нанимателей, которые находились за пределами территории Украины и на основании поддельных документов, предоставленных частному нотариусу, продали квартиру от имени псевдособственников подставному лицу, а в дальнейшем – добросовестному приобретателю, который ничего не знал о незаконных действиях злоумышленников.

Общая сумма ущерба вреда, причиненного интересам государства в лице Харьковского городского совета, составила почти 800 тысяч гривен.

Обвиняемым грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.