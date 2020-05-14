Двух харьковских полицейских подозревают в растрате более 850 тысяч гривен при ремонте служебного транспорта

Бывшего заместителя начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области и бывшего ведущего инженера одного из отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР Украины.

По данным следствия, в 2018 году заместитель начальника ГУ Нацполиции систематически осуществлял перерасчет бюджетных средств одном из предприятий за фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного автотранспорта.

Его подчиненный, в свою очередь, согласовал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная, что ремонтные работы не проводились.

В результате неправомерных действий правоохранителей произошла растрата бюджетных средств на сумму свыше 850 000 гривен.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.