Двух харьковских полицейских подозревают в растрате более 850 тысяч гривен при ремонте служебного транспорта

14 мая 2020 г. 15:22
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Бывшего заместителя начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области и бывшего ведущего инженера одного из отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области  подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР Украины.

По данным следствия, в 2018 году заместитель начальника ГУ Нацполиции систематически осуществлял перерасчет бюджетных средств одном из предприятий за фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного автотранспорта. 

Его подчиненный, в свою очередь, согласовал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная, что ремонтные работы не проводились. 

В результате неправомерных действий правоохранителей произошла растрата бюджетных средств на сумму свыше 850 000 гривен.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.  

 

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