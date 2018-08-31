E-Ticket в Харькове: введение единого электронного билета перенесли

Сроки введения единого электронного билета в Харькове перенесены из-за технических накладок.

Об этом сегодня сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, инвестору пришлось переделывать программное обеспечение из-за внесенных изменений в нормативную базу.

Ранее единый электронный билет планировалось ввести в действие с 1 сентября.

По предварительным данным, введение единого электронного билета перенесли 1 ноября.

Кроме того, с 20 сентября начнут выдавать льготные карты на проезд ученикам школ, которые уже напечатаны.

Студенты получат карточки с 1 октября.

Остальные льготники получат из с 1 ноября.

По информации Сергея Дульфана, льготные карточки будут выдавать органы местного самоуправления.

Кроме этого, по словам директора Департамента инфраструктуры, было введено ограничение льготных поездок на месяц и ряд других изменений.

Для учеников предусмотрено в метро 50 поездок в месяц за 2,5 гривны. Студенты могут осуществить 30 поездок в месяц в трамваях и троллейбусах и 60 поездок — в метро. Для них билет будет стоить в 2 раза дешевле обычного.

Дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды войны, ветераны войны и их родственники, военнослужащие и другой льготный контингент будут иметь по 50 и 100 бесплатных поездок в месяц.