E-ticket в харьковском метро: в горсовете сообщили об отмене старой системы оплаты

О нововведениях, которые в ближайшем будущем коснутся подземки, харьковчане пока ничего не знают. Более того, несмотря на то, что системе E-ticket уже скоро два года, мало кто из них понимает, как ею пользоваться и в чем ее преимущества. Говорят, что уже привыкли к старой системе оплаты проезда - карточками.

Игорь, харьковчанин

Ну, слышал, да, но еще не пробовал. То есть в троллейбусе пробовал, короче говоря - попробовать надо будет. Ну, что удобно - я приветствую. А если это связано с неудобствами, то, конечно, это не нужно

Зачем это делают? Ну, придется покупать. Я просто редко езжу на метро, ​​чаще всего - на автобусе. Но надо покупать, потому что иногда я езжу на метро

Не могут полностью оценить нововведения и Ксения с Александром. Узнав о них, они уже подсчитывают расходы. Ведь, как и большинство харьковчан, пополнили карточку еще до подорожания стоимости проезда в метро.

Таким образом, говорит Ксения, она потеряет около 200 гривен, которые просто физически не успеет использовать.

Я обычной картой езжу - метрополитеновской, вот даже могу показать - вот. Всем известной, нашей любимой картой. - Удобно вам ею? -Да, мне удобно. Тем более, я перед тем, как подорожало метро, ​​я пополнилась на сумму эдакую и сейчас езжу по 5 гривен. Поэтому «экономненько»

Александр, харьковчанин

Тем более, я её перед повышением цен пополнил, и пока она как бы, я езжу по 5 гривен. Как выкатаем - как раз, наверно, перейдём на этикет. Ну, если отменят карточки и введут этикет, придется переходить всё равно, потому что платить каждый раз за каждую поездку неудобно

Старые карты, обещает Водовозов - заместитель мэра по вопросам инфраструктуры, некоторое время после окончательного введения E-ticket еще можно будет использовать, чтобы использовать поездки, но пополнять их будет нельзя. Что касается лояльной системы оплаты для постоянных клиентов - наличие скидок как в Киеве, то эту динамическую систему нужно разрабатывать не один год, говорит он.

При этом обещает улучшения в системе наземного электротранспорта - появление троллейбусной линии на Северной Салтовке от Героев Труда и круг на улице Натальи Ужвий, и закупку новых троллейбусов.

В рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития первые 4 новых троллейбуса должны приехать в город в течение двух месяцев, всего же по этой программе за полгода планируется закупить 57 низкопольных 12-метровых троллейбусов корпорации «Богдан».

Также за деньги европейских банков к объявлению тендера на покупку одного подвижного состава готовятся и в метрополитене.

Евгений Водовозов, заммэра по вопросам инфраструктуры

Мы хотим протестировать все до мелочей. Если мы понимаем, что у нас происходит какой-то сбой, то мы могли бы оперативно разрешить пользоваться старой карточкой, и за полтора месяца мы могли бы все недочеты, недостатки устранить, и, кроме того, понять систему и базу и начать с мая месяца выдачу льготчикам карточек

На сессии горсовета Водовозов заявил, что в это время система E-ticket должна работать на всех станциях метро. Полтора месяца две системы оплаты будут существовать параллельно, после этого останется только E-ticket.