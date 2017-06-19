ЕБРР обнародовал перечень поставщиков газа, которые будут сотрудничать с Нафтогазом

19 июня 2017 г. 19:53
Источник: Укринформ
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал перечень поставщиков газа, которые получили право участвовать в тендерах на закупку газа НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом Укринформ сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Безусловную предварительную квалификацию прошли три компании:

- CEZ A. S. (Чешская Республика);

- ENGIE SA (Франция);

- Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo Spolka Akcyjna (Польша).

Условно прошли предварительный отбор следующие компании:

- Axpo Trading AG (Швейцария);

- EDF Trading Limited (Великобритания);

- Eni trading & shipping S. p.A (Италия);

- Верден SP.z.o.o (Польша);

- RWE Supply & Trading GmbH (Германия);

- Slovensky Plyarensky Priemysel s.a. (Словакия);

- Uniper Global Commodities SE (Германия);

- VNG Slovakia s.r.o (Словакия);

PGNiG Supply and Trading (Германия);

- совместная заявка: Hungarian Gas Trade Ltd (Венгрия) и MFGK Slovakia s.r.o (Словакия).

В 2016 году предварительный отбор прошло 13 компаний.

По револьверной кредитной линии "Нафтогаз" может использовать до 300 млн долл. для закупки газа у европейских поставщиков.

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