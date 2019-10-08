Экс-нардепа Святаша подозревают в присвоении более 1 миллиарда гривен "УкрСиббанка"

Столичная прокуратура объявила бывшему народному депутату Украины Дмитрию Святашу о подозрении по факту завладения 1,1 млрд грн средств АО«УкрСиббанк».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Фейсбук, было установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний «АИС», мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО «УкрСиббанк» на основании кредитных договоров, чем нанесли ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1100000000 гривен.

При этом в сообщении имя фигуранта не указывется, однако по информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Видродження").

Экс-нардепу объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, выдаваемого или заверяются предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

Как отметили в прокуратуре, ранее в рамках данного уголовного производства было сообщено о подозрении генеральному директору Корпорации «АИС», а также топ-менеджерам ООО «Импульс-В» (директору и учредителю) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.