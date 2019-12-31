Эксперты сделали экономический прогноз в Украине на 2020 год

Украина завершает 2019 год с хорошими показателями экономического развития. По оценкам Государственной службы статистики, рост экономики нашей страны в третьем квартале превысил четыре процента в годовом выражении. Это значит, что экономический рост по итогам года в целом с большой вероятностью превысит показатель 2018 года на уровне чуть больше трех процентов и станет максимальным за последние восемь лет.

Структура украинской экономики продолжает трансформироваться. Промышленное производство в январе-ноябре упало на 1,2 процента. Зато аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордный за всю историю независимой Украины объем зерновых - почти пятьдесят миллионов тонн - и собрали новый рекордный урожай.

Не отстают строительные предприятия: за одиннадцать месяцев они нарастили объемы работ более чем на двадцать процентов.

Внешняя торговля остается дефицитной – за десять месяцев импорт товаров в Украину превысил экспорт из страны на восемь с половиной миллиардов долларов. Но этот дефицит сполна компенсирован высокими поступлениями от трудовых мигрантов, которые за указанный период составили почти десять миллиардов долларов. В уходящем году украинский долговой рынок для себя открыли нерезиденты.

Чтобы купить украинские облигации внутреннего государственного займа, иностранцы завели в Украину свыше четырех с половиной миллиардов долларов, то есть, вдвое больше притока прямых иностранных инвестиций в форме долевого участия в капитале.

В результате массового прихода иностранного капитала в украинские ОВГЗ национальная валюта Украины с начала года укрепилась к доллару на шестнадцать процентов и уверенно держится на уровне четырехлетнего исторического максимума в 23 гривни за доллар. Благодаря крепкой гривне потребительская инфляция в Украине по итогам ноября замедлилась до пяти процентов в годовом выражении, или до среднесрочной цели Национального банка.

Скорее всего, годовой показатель будет ниже прошлогоднего, составившего 9,8 процента, то есть, станет минимальным за последние шесть лет.

Растут и доходы украинцев. Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в октябре выросла на шестнадцать процентов в годовом выражении.

К примеру, в Киеве показатель средней зарплаты составляет почти шестнадцать тысяч гривень, или семьсот долларов в пересчете по курсу НБУ. Благодаря росту доходов граждан продолжает процветать и подогревать экономику розничная торговля - в январе-ноябре ее оборот вырос более чем на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 980 миллиардов гривень.

Между тем государственный бюджет Украины в результате неожиданно сильного укрепления гривни и еще ряда факторов по итогам одиннадцати месяцев недополучил 56 миллиардов гривень плановых доходов, и скорее всего, не будет выполнен.

В то же время сильная гривня позволила снизить показатель государственного долга до безопасного уровня около пятидесяти процентов ВВП. Ключевые кредиторы Украины в своих прогнозах консервативны. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в 2020 году на три процента при инфляции 5,6 процентов, Всемирный банк – рост на 3,7 процента при инфляции пять с половиной процентов. Практически идентичны прогнозы украинских властей.

Нацбанк ожидает в наступающем году роста экономики на три с половиной процента при инфляции пять процентов. А в основе госбюджета-2020 находится прогноз правительства с ростом ВВП на 3,7 процента при инфляции пять с половиной процентов и среднегодовом показателе курса на уровне 27 гривень за доллар, но этот показатель в ближайшее время будет откорректирован.

Такие же сдержанные прогнозы дают большинство опрошенных УНИАН экспертов.

