Фельдман и Кучер обсудили вопросы развития Харьковской области

Народный депутат Украины Александр Фельдман и Алексей Кучер провели встречу, на которой обсудили вопросы развития Харьковской области. Встреча состоялась в пятницу, 13 декабря. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня встретился с главой Харьковской государственной областной администрации Алексеем Кучером. Обсуждали разные темы, касающиеся развития региона. Например, увеличение товарооборота, проблемы малого бизнеса. Также обсуждали экологические проблемы, которыми я занимаюсь как секретарь профильного парламентского Комитета», - рассказал политик.

Фельдман отметил, что акцентировал внимание губернатора на развитии туризма на Харьковщине, которая по своему потенциалу имеет все перспективы стать лидером в этой отрасли.

«С этими вопросами также тесно связаны и культурные проекты: наши будущие выставки, посвященные мировым религиям и развитию толерантности», - написал нардеп.

Как рассказал Фельдман, на встрече с губернатором обсуждались и инфраструктурные проекты.

«Но только те, которые реально улучшают качество жизни людей, а не являются средством для борьбы с предпринимателями и маниакальным желанием перепуганного человека навредить всему вокруг и спастись любой ценой. Человека, который уже прокладывал дорогу через парк, уничтожая деревья, а теперь надумал делать другую дорогу, в этот раз через людей и их бизнес. Только теперь никому не страшно и это начало конца эпохи страха в нашем городе. Это очевидно всем», - сказал Фельдман.

Также со слов нардепа, Алексей Кучер высказал свою поддержку предпринимателям ТЦ «Барабашово» и подчеркнул их вклад в развитие экономики Харьковской области.