Фильтры для воды — типы, характеристики, назначение®

Бытовые фильтры для воды стали необходимостью из-за некачественной работы фильтровальных станций и изношенных водопроводных систем. В зависимости от требований к чистоте получаемой жидкости подбирают устройство с требуемой степенью фильтрации. Какие бывают фильтры, чем они отличаются, как подобрать подходящий – ответы на эти вопросы желательно знать заранее, чтобы выбрать оптимальную модель из сотен разнообразных предложений.

Виды фильтров по назначению и характеристикам

Условно все системы фильтрации разделяют по предназначению, т.е. по степени очистки воды на выходе:

питьевая, для приготовления пищи;

хозяйственная, для гигиенических нужд, защиты бытовой техники, систем отопления.

До покупки необходимо изучить, какие бывают фильтры, их характеристики:

переносные или установленные стационарно;

за счет какой технологии происходит фильтрация воды (сорбент, механика);

одноступенчатая чистка или комплексная;

пропускная способность (литров в час);

частота замены сменных картриджей или самопромывной автоматический фильтр;

способ монтажа и т.д.

Виды фильтров для хозяйственных нужд и гигиены

В фильтрующих устройствах, которые предназначены для защиты сантехники, посудомоечных и стиральных машин, водонагревательных баков и отопительных систем, используют разнообразные технологии. Они эффективны в удалении жестких солей, образующих накипь, примесей ржавчины, молекул металлов, грунтовых загрязнений, хлора. Способны защитить раздражительную и детскую кожу от аллергических проявлений.

Применяются следующие типы очистки воды:

механическое очищение (мелкопористые сетчатые материалы с диаметром пор в несколько микрон);

фильтры для воды из скважин (доочистка с высокой пропускной способностью);

сорбционные (мелкодисперсные абсорбенты из экологических материалов – виды активированного угля);

умягчители (нейтрализуют жесткие соли, вызывающие аллергию, образующие отложения на бытовых приборах).

Один из лидеров по производству самых востребованных приборов механической очистки – американская корпорация Honeywell. Благодаря уникальной технологии самопромывания фильтры Honeywell не нуждаются в постоянной замене сменных картриджей.

Кроме самоочистки, отмечают дополнительные преимущества Honeywell – все приборы и комплектующие произведены в Германии, подходят для монтажа в ограниченном пространстве на любые виды труб. Фильтрующую сетку можно подобрать с диаметром ячеек от 20 до 500 микрон. Фильтр с сеткой, изготовленной из нержавеющей стали, с диаметром пор в 20 мкн используют для получения питьевой воды без применения сорбентов.

Фильтры для питьевой воды – виды, особенности

Для получения жидкости с хорошими органолептическими свойствами (вкус, прозрачность, отсутствие запаха) используют устройства, отличающиеся габаритами, установкой и методами очистки воды.

Выбирать лучше те, в которых применяются запатентованные технологии, а товар сопровождается документацией по правильной установке, гарантийными талонами. Например, специализированный магазин фильтров Ecohata предлагает достойный ассортимент фильтров для воды, от проверенных украинских и европейских производителей.

Перед покупкой проконсультируйтесь у специалистов, какой фильтр для питьевой воды подойдет оптимально:

фильтр-кувшин — небольшие габариты, невысокая цена, наличие сменных кассет;

насадка на кран — проточная сорбционная фильтрация;

настольный стационарный прибор — проточный, устанавливается рядом со смесителем;

стационарная конструкция под мойку с несколькими ступенями очистки — механическая префильтрация, сорбционная очистка, обеззараживание;

система обратного осмоса — комплекс с 3-6 ступенями очистки + обратноосмотическая мембрана.

Все устройства нуждаются в периодической замене сменных картриджей. Срок службы фильтров зависит от изначальных характеристик водопроводной или грунтовой воды, от пропускной способности, от предварительной механической доочистки.

Из всех перечисленных лучшее качество обеспечивает система обратного осмоса – благодаря нескольким ступеням фильтрации и мембране, очищающей воду на молекулярном уровне от любых органических, неорганических примесей и микроскопических бактерий. Если необходимо, то конструкции дополнительно снабжают ультрафиолетовыми обеззараживателями, минерализаторами.

Если вы растерялись от разнообразия, и не знаете, какой тип фильтра подойдет для очистки воды вашего региона – обратитесь к специалистам интернет-магазина Ecohata. Они сотрудничают с многими производителя, поэтому точно подскажут, какой вам лучше выбрать фильтр для воды.