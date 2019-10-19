 

Гладковского отправили в СИЗО на 2 месяца с правом внесения залога

19 октября 2019 г. 17:16
Источник: УНИАН
29 просмотров

Высший антикоррупционный суд отправил под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен бывшего заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана возле Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за средства госбюджета грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

При этом, как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн грн.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. (за 2016 год), 63 тыс. долл. (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018 год).

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.