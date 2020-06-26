Главу Кировоградской ОГА задержали на вымогательстве почти 2 миллионов гривен

25 июня 2020 правоохранители разоблачили председателя одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА «на горячем» - на вымогательстве взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным пресс-службы Службы безопасности Украины, главу одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА разоблачили в вымогательстве денег с руководителей некоторых контролирующих структур региона.

Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1800000 гривен в обмен на несовершение препятствий в его деятельности.

По условиям «предложения», средства должны были передаваться траншами.

Первый транш в 100 тысяч гривен чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что было зафиксировано в материалах следствия.

Во время передачи второго - в 250 тысяч гривен – были уличены с поличным.

Председателя ОГА и его пособника, должностного лица этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия и устанавливают все обстоятельств совершения преступления.

По данным УП, задержанным является председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

