 

Гонтарева готова просить убежище в Великобритании

10 сентября 2019 г. 16:55
Источник: liga.net
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Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева не исключает, что будет просить политическое убежище в Великобритании, где она работает в Лондонской школе экономики (LSE). Об этом она рассказала в интервью LIGA.net.
 
"Если наша страна будет гнобить своего же реформатора, преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища", - озвучила Гонтарева. В данный момент она проходит лечение в лондонской больнице после ДТП.
 
Последние три года, заявляет экс-глава НБУ, она получает угрозы от олигарха Игоря Коломойского, который потерял Приватбанк во время работы Гонтаревой в Нацбанке. А в последнее время к этому добавились еще и два уголовных дела, одно из которых расследует Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова, экс-замглавы Администрации Януковича.
 
"Он помогает Коломойскому. И они не скрывают этого. В публичных интервью Коломойский рассказывал, что постоянно общается с Портновым, "у них 20 лет, как хорошие отношения", Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами", - отметила Гонтарева.
 
Касаемо Портнова она также уточняет: "[он] берет постановление НБУ и дальше пишет заявку, выдумывает как хочет и может... За мою каденцию было принято 2000 постановлений. У Портнова есть возможность подать 2000 исков, и на все изменения - еще 10 000 исков".
Гонтарева считает: "весь этот сыр-бор ради того, чтобы создать информационный беспредел".
 
Кроме того, она сообщила о "кибератаке" со стороны журналиста Александра Дубинского (сейчас - депутат Верховной Раде), который несколько месяца назад организовал массовую подачу жалоб в LSE.
 
"По-моему, Дубинский добьется того, чтобы стать персоной нон-грата во всем мире. Он думает, что кибератака на Лондонскую школу экономики - это шутка? Он писал пасквили в полицию Англии, подписываясь депутатом Верховной Рады на бланке Dubinsky.pro. Я как раз перешлю их в полицию, прекрасный для них документ", - сказала Гонтарева.

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