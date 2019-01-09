Город под Харьковом хотят отключить от централизованного отопления

Городские власти Купянска собираются отказаться от централизованного отопления и перейти на индивидуальное.

Об этом сообщается на сайте Купянского горсовета.

По данным местных властей, с 2004 года за услуги теплоснабжения, которая предоставлялась жителям Купянска Харьковским областным коммунальным предприятием «Дирекция развития инфраструктуры территории», накопилась задолженность за газ перед НАК «Нафтогаз», которая составляет более 100 миллионов гривен.

Задолженность возникла по целому ряду причин, возникших в результате использования устаревших энергоемких котельных и тепловых сетей, недостатка оборотных средств на их ремонт и модернизацию, а также постоянного подорожания энергоносителей и несвоевременного возмещения государством разницы в тарифах, которая возникала в 2011 - 2015 годах.

В связи с этим городские власти предлагают жителям многоквартирных домов и государству как собственнику объектов бюджетной сферы (а это больницы, школы, детские сады и др.) отсоединиться от централизованного отопления, мотивируя это тем, что представители органов власти ряда городов уже публично декларируют отказ от централизованного отопления, считая это важным шагом к экономии природного газа.

Именно несоответствие стоимости и качества услуги теплоснабжения побудила горожан отключаться от центрального отопления, начиная с 2004 года отдельными квартирами. Так, в районе сахарозавода из 313 квартир, которые получали услугу центрального теплоснабжения, на сегодня осталось 56, а по ул.Красной из 250 абонентов, осталось 68.

По данным Купянского горсовета, сейчас из 16 городских котельных 15 являются убыточными. Оборудование на большинстве котельных Купянска было установлено еще в период существования СССР (в 1960-1970 годах). Фактически на всех этих котельных необходимо провести модернизацию и заменить оборудование на более современное. Такая же ситуация и с теплосетями. В 2018 году за средства областного бюджета в городе начаты работы по техническому переоснащению двух котельных, трех отдельных участков тепловых сетей, проведен капитальный ремонт котлов в котельной пгт Ковшаровка. Такие работы требуют больших инвестиций в течение нескольких лет.

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации с традиционной для нашей страны системой централизованного отопления через ТЭЦ и магистральные теплопроводы, решить проблему можно только при переходе на автономное отопление, отметили в горсовете Купянска.

Как сообщается, с 8 января рабочая группа начнет сообщать жителям домов, которые планируется отключить от централизованного отопления, о порядке его проведения.

Как отметили в местном горсовете, для обеспечения людей теплом в следующем году предлагается установка в квартирах автономного газового или электроотопления.

Для незащищенных слоев населения городская власть Купянска планирует предусмотреть выделение единовременной материальной помощи из городского бюджета для частичного покрытия расходов на установку индивидуального отопления и ее выплаты.

Городские власти планируют разработать проект городской программы «Децентрализация системы теплоснабжения города и внедрение индивидуального отопления», провести общественные обсуждения и встречи с населением по этому вопросу для его совместного решения.