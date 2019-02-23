Городской бюджет не получит ни копейки за проведение праздника Масленицы

Ярмарку на площади Свободы в честь праздника Масленицы проведет предприниматель Владимир Сорокин, который организовывал новогодний городок.

По данным "Харьковского антикоррупционного центра",предприниматель Владимир Сорокин зарегистрировал ФЛП 30 октября 2018 года, а договор на проведение новогодней ярмарки подписали уже 28 ноября, несмотря на отсутствие опыта организации подобных мероприятий у предпринимателя. Сейчас же ему позволили организовать уже вторую ярмарку.

Он обязан обеспечивать надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории ярмарки, вывоз твердых бытовых отходов, охрану имущества и установку биотуалетов.

Отметим, что мужчина указал свой номер телефона во время участия в конкурсе. Но тот же номер указывали и остальные ФЛП, котоые проводили подобные городские мероприятия. В частности, этот же номер указал преприниматель Билан Алексей Иванович, которого 13 августа прошлого года был определен распорядителем Фестиваля "Go-Go Food" ко Дню города в сквере "Стрелка". Также номер принадлежал также ФЛП Каменская Анастасия Александровна, которая была распорядителем проведения "Летопарка" у Французского бульвара и фестивалей уличной еды Go-Go Food на площади Свободы.

Официально за проведение ярмарки на главной площади города бюджет не получает ни копейки. а за аренду на три дня павильона на Масленицу предприниматели платят 20 тысяч гривен.

Отметим, что мероприятие должно состоятся с 4 по 10 марта. Планируемый режим работы в праздник - с 9:00 до 22:00. Общее количество участников ярмарки и торговых мест - не менее 20 павильонов и палаток.