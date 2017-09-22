Гройсман поручил подготовить возражения на запрет ЕС полетов в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья

22 сентября 2017 г. 19:29
Источник: БизнесЦензор
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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями ряда других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в несколько аэропортов восточного региона Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" был поднят Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) из-за близости указанных аэропортов к зоне АТО.

"Согласно поручению премьер-министра, Мининфраструктуры поручено совместно с другими министерствами и ведомствами отработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие объяснения Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA) с целью недопущения того, чтобы стратегически важные для Украины аэропорты оказались в фактической авиационной изоляции", – сказано в сообщении.

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