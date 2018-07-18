Харьков - первый в очереди на получение хлора для обеззараживания питьевой воды, - Геннадий Кернес

18 июля 2018 г. 13:56
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Харьков  - первый в очереди на получение хлора для обеззараживания питьевой воды.

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил во время онлайн-конференции на своей странице в Фейсбук.

Мэр Харькова подтвердил наличие проблемы обеспечения города хлором для обеззараживания воды и сказал следующее:

«Есть такой вопрос. Он называется  «обеспечение хлором».  Но нам обещают, что сегодня данное стратегическое предприятие "ДнепрАзот" должно запуститься, и мы стоим там  - первые в очереди».

Харьков давно оплатил покупку и поставку хлора в город.

Как сообщалось, в Украине могут возникнуть проблемы с водоснабжением из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на заводе "ДнепрАзот".

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