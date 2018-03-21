Рекорд экономии электроэнергии зафиксировали харьковские специалисты (фото)

Еще несколько лет назад светодиодные светильники в Украине были технической диковинкой. О ЛЭД-лампах, которые светят годами, не перегорая, «тянут» минимум энергии и берегут сотни гривен на оплате электричества, ходили легенды. Сегодня экономия от таких ламп – факт, доказанный опытным путем.

На харьковской фабрике «Свет Украины», которая одна из первых в стране занялась производством светодиодов, рассказывают: как-то провели эксперимент и были потрясены результатами.

«Наши специалисты зафиксировали рекорд экономии электроэнергии на светодиодном светильнике «Армстронг». Мы заменили 4 люминесцентные лампы, которые потребляли 87 ватт в час, на светодиодные. В итоге ваттметр показал среднее потребление LED -ламп – 11 ватт в час. Это почти в 8 раз меньше, чем потребляет обычная лампа!» - рассказал Евгений Гутков, первый вице-президент строительной компании «Construction Group International», в состав которой входит фабрика «Свет Украины».

Выгоду от использования светодиодов моментально прочувствовали там, где расходы на электричество исчисляются десятками тысяч гривен - начиная от банального уличного освещения, заканчивая огромными предприятиями, которые работают круглосуточно и используют электроэнергию на полную катушку. А для учреждений бюджетной и коммунальной сфер, где важно экономить каждую гривну, светодиоды – просто находка.

LED-лампы от фабрики «Свет Украины» - больше, чем просто лампы. Это абсолютно новое качество освещения за небольшие деньги.

По словам Евгения Гуткова, сегодня их экономные светодиоды освещают территории около двух десятков населенных пунктов Харьковской, Львовской и Луганской областей, улицы Харькова, Запорожья, Луганска, Кременчуга и других городов, объекты пенитенциарной службы и Южной железной дороги, детсады и школы Киева, Харькова и Чугуева. Светодиодные лампы харьковского производителя используют промышленные гиганты «Хартрон», «Запорожсталь», «Нестле Украина», сеть супермаркетов «АТБ» и аптечная сеть «Мед-Сервис», Харьковская областная больница и Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, медучреждения и вузы Харькова.

Изюминка от фабрики «Свет Украины» - удобная система диспетчеризации, которую устанавливают на крупных объектах и в населенных пунктах.

«Она позволяет регулировать яркость светильников в автономном режиме – от простого включения-выключения до постепенного увеличения или уменьшения потребления энергии конкретной осветительной точкой. Эта функция отличает наши лампы от других производителей и продлевает срок службы светильника», - добавляет Евгений Гутков.

Преимущества LED-ламп очевидны: они потребляют минимум энергии (экономия электричества достигает 70% в сравнении с традиционными лампами), экологически безопасны (не требуют специальной утилизации после окончания срока эксплуатации), имеют идеальные технические характеристики, а излучаемый ими свет наиболее близок к естественному.

К слову, фабрика «Свет Украины» - одна из первых, кто получил разрешение на производство LED-ламп в Украине, а сами светодиоды соответствуют всем требованиям ДСТУ, имеют сертификаты ISО 9001 и УкрСЕПРО. А в 2014 году светодиоды прошли испытания на соответствие стандартам СЕ, что позволяет экспортировать продукцию в страны Европейского Союза.

Каждое изделие имеет гарантию сроком на 5 лет. Если за это время светильник перегорает или случается непредвиденная поломка – его бесплатно заменят на новый. Срок окупаемости такой лампы – около двух лет. А в условиях непрерывного использования она способна прослужить до 11 лет!