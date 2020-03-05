Харьковчане жалуются на состояние внутриквартальных дорог на Салтовке, которые требуют ремонта

Это улицы Героев Труда и улица Светлая на Северной Салтовке. Как только заезжаешь с главной дороги вглубь микрорайонов, асфальт заканчивается, говорят автомобилисты.

Такая же картина и на улице Валентиновской: ямы во дворах порасползались уже более чем на 2 метра в длину и сантиметров в 30 глубиной.

Каждый день ездим по этим дорогам, ну, уже 2 раза защиту ломал, вот на этой дороге, ну уже года 3-4, никто ничего не делает

Автомобилисты говорят: потому, что во дворах почти не ремонтируют дороги, им приходится чуть ли не ежемесячно ремонтировать свои машины. Чтобы не испортить их окончательно, водители, оставляющие свои авто на стоянке около шестой поликлиники, решили отремонтировать дорогу самостоятельно.

Олег, водитель

Мы даже когда-то своими силами нанимали грузовики, покупали на свои деньги щебень и засыпали здесь ямы, но это ненадолго, вы сами понимаете, что дождем оно все вымывается быстро. Просто непонятно - был один момент, когда вот ту дорогу, рядышком и буквально, сколько там, 50 метров - нельзя было застелить, что ли…

А вот жители домов по улице Героев Труда до сих пор ждут ремонта от городских чиновников. Еще год назад они написали обращение в горсовет, но ответа так и не получили.

Мы не раз обращались к нашему голове, писали ему на... и так далее: шо рядом, вот, хороший садик, не выехать- не проехать по этим дорогам невозможно. И когда начнется что-то исправляться – непонятно. Ничего хорошего я здесь не вижу, сами посмотрите, разве это дорога для Харькова, для харьковчан? Это просто ужас сплошной!

В этом году на содержание и ремонт автомобильных дорог заложено в бюджете Харькова более 1 миллиарда гривен, но лишь пятая часть пойдет на капитальный ремонт дорог, в том числе внутриквартальных. Будут ли в этом списке вышеупомянутые участки, в горсовете пока не уточняют.